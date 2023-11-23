طارق عبد العزيز: التاريخ سيخلد موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، مؤكدًا أنها سردت دور تاريخي وعظيم للقيادة المصريه في الحرب علي غزة، مشددًا بان التاريخ سيدون شجاعة وشهامة زعيم عربي شجاع رفض تهجير الفلسطينيين، وإفراغ قضيتهم هو الرئيس السيسي.

وأضاف “عبد العزيز” في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي في فاعلية التضامن مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، بأنها حملت رسائل للانسانيه بالتأكيد علي دور مصر في تقديم المساعدات ورسائل للسلام بأننا نبتغي منهج السلام طوال تاريخنا ورسائل أخري هامة بأن الأمن القومي المصري خط احمر، وان تهجير الفلسطينيين الي سيناء سيناء خط احمر جديد للسيسي، هو ردع وضعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمن بمصر وحدودها.