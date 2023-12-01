في أول أيام التصويت.. الانتخابات الرئاسية 2024 تتصدر ترند "جوجل"

تصدرت الانتخابات الرئاسية 2024 "تريند" محركات البحث المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع اليوم الأول للعرس الانتخابي بالخارج.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج، حشود كبير للمصريين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024.

كما شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأثنت حملة “أنا المواطن” على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو يسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ المصريون في الخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وزير الخارجية يدعو المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمّن "شكري" التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".