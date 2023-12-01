الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير مصر بتونس يُشيد بأداء أول أيام الانتخابات الرئاسية: "مشهد حضاري"

السفير ايهاب فهمي
السفير ايهاب فهمي

أكد سفير مصر بتونس إيهاب فهمي، على انتظام سير عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، مُشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريين في أول أيام التصويت.

وكان السفير المصري في استقبال الناخبين باللجنة الفرعية للانتخابات؛ للتأكد من توفير التسهيلات، لمن يحق لهم المشاركة والإجابة على أي استفسار من أعضاء الجالية المصرية.

الأجواء المفعمة بالروح الوطنية والصورة الحضارية

وعبر السفير إيهاب فهمي - في تصريحات له، عن سعادته بـ"الأجواء المفعمة بالروح الوطنية والصورة الحضارية"، التي قدمها أعضاء الجالية المصرية بتونس، عبر ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم، مصطحبين أبنائهم خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الهام في بناء مستقبلهم.

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ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: المرشح عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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