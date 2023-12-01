المصريون فى الخارج يواصلون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

يواصل المصريون في الخارج التوافد في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، على السفارات والقنصليات المختلفة في الدول العربية والأجنبية، للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي والذي بدأ اليوم ويستمر لـ3 أيام.

وردد المصريون خلال وقوفهم أمام لجان الانتخابات هتافات "تحيا مصر".

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



