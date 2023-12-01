الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المصريون فى الخارج يواصلون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جريدة الدستور

يواصل المصريون في الخارج التوافد في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، على السفارات والقنصليات المختلفة في الدول العربية والأجنبية، للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي والذي بدأ اليوم ويستمر لـ3 أيام.

وردد المصريون خلال وقوفهم أمام لجان الانتخابات هتافات "تحيا مصر".

يُشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.


 

الانتخابات الرئاسية المصريون في الخارج مغربية

مواد متعلقة

بث مباشر.. "الوطنية للانتخابات" تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الاستحقاق الرئاسى 2024

كاتب صحفى: الرئيس السيسى دائم التأكيد على عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية

المركز الإقليمي للطاقة: مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها بمصادر متجددة 2035

"الرخصة الذهبية".. آلية فعالة لتوسيع الاستثمار الأجنبي (فيديو)

الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصرى والقطرى وندعو لوقف شامل للحرب الوحشية على غزة

"القاهرة الإخبارية": التحالف الوطنى جهز 250 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: نشكر مصر على جهودها في التوصل للهدنة بغزة

الأردن يُرسل 45 طنا من المساعدات لمطار العريش لتسليمها لغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مشهد الإنتخابي.. صورة مقربة !

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس