كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك.. مدافع الفريق يظهر بقناع

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين:” في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني قائلا:” الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، وعلينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال، في ختام حديثه مع اللاعبين على صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تواجد حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك حسام عبد المجيد، في الفقرات الفنية والبدنية خلال مران اليوم باستثناء التقسيمة، وظهر اللاعب في التدريب مرتدياً “قناع واقي ” لحماية أنفه".

وكان مدافع الزمالك، تعرض للإصابة بكسر في عظمة الأنف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، على متابعة حالة اللاعب قبل مشاركته في التدريبات، ومنحه تعليمات طبية بعدم الاحتكاك برأسه مع زملائه.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية من الكونفيدرالية، بسبب عدم جاهزيته الفنية.

وفي السياق ذاته، خاض أحمد مصطفى “زيزو” وإبراهيما نداي ثنائي الفريق، تدريبات خاصة على التسديدات، خلال مران اليوم الجمعة.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، اللاعبين الذين خاضوا مباراة مودرن فيوتشر راحة من التقسيمة الفنية بعد خوض كافة الفقرات التدريبية سواء الفنية أو البدنية.

وأجرى “زيزو” ونداي فقرة تدريبية إضافية، على التسديدات من مسافات بعيدة على مرمى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سوار الغيني، في تمام التاسعة مساء بعد غدا الأحد 3 ديسمبر 2023، على ملعب السلام، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية، بكأس الكونفيدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي وسوار الغيني.

ويتقاسم الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع بطل أنجولا، لكن فارق الأهداف يمنح ساجرادا الصدارة.