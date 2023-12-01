60 % منها بالريف.. "الاتصالات": ارتفاع مكاتب البريد لـ4460 بنهاية سبتمبر

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن ارتفاع عدد مكاتب البريد الي 4460 مكتب بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 4325 مكتب عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 135 مكتب بمعدل نمو سنوي 3.12 % وشهري 0.20 % بعد ان سجل في أغسطس السابق عليه نحو 4451 مكتب بزيادة بلغت 9 مكاتب.

23.98 ألف نسمة متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد

وأشار التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، الي أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 23.98 ألف نسمة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 24.29 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.31 % وشهري 0.06 %، مسجلا في أغسطس السابق عليه نحو 23.99 ألف نسمة بعد إنشاء الوزارة نحو 500 مكتب بريد خلال العامين الماضيين.

وأشار التقرير الى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد سجلت 4.92 مليون مستفيد خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.09 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 3.34%، وبمعدل نمو شهري 0.20%، بعد أن سجل 4.91 مليون مستفيد.

الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 696 ألف حوالة خلال شهر سبتمبر

وقال التقرير ان عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 696 ألف حوالة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 883 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 21.12%، وبمعدل نمو شهري 11.74% بعد أن سجل في أغسطس الماضي 789 ألف حوالة بريدية.

16 مليار جنيه استثمارات خطة التطوير

ونفذت وزارة الاتصالات خطة لتطوير هيئة البريد المصري باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات بعد توجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير وتحديث الهيئة لخدمة المواطنين، شملت إنشاء 526 مكتب بريد خفيفًا ومتنقلًا خلال عامين، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4460 مكتبًا تغطي أنحاء الجمهورية. كما تم تطوير وتحديث 3750 مكتب بريد، بالإضافة إلى تطوير متحف البريد المصري بالعتبة.

وشملت الخطة أيضًا إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتقديم خدمات مالية من خلال البريد مثل التأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي، وخطة نشر خدمات الصراف الآلي لتيسر علي المواطن الحصول على سيولة دون الاضطرار إلى دخول المكتب، وتخفيف الأعباء على المكاتب، حيث ارتفع عدد ماكينات ATM بفروع هيئة البريد إلى 1840 ماكينة ويستهدف تركيب 2000 ماكينة إضافية خلال العامين القادمين.

وينتشر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية يستحوذ الريف المصري والقري والنجوع علي 60 % من المكاتب وفق خطة الدولة لنشر خدمات الحكومة الالكترونية في المناطق الأقصر احتياجا.