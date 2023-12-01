"الاتصالات" تطلق تطبيقا للمصريين في الخارج بالتعاون مع "الهجرة"

تستهدف الدولة جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية بعد تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتذليل العقبات والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الدولة حزمة من خدمات الاستثمار وميكنة مراحل العمل لتلبية احتياجات المستثمر حيث أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة الاستثمار 70 خدمة إلكترونية على بوابة هيئة الاستثمار.

كما قامت الدولة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمنح حوافز استثمارية واعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الجادين واطلاق محفزات كبيرة منها منح الرخص الذهبية لجذب المستثمرين العرب والاجانب.

وتسعى وزارتا الاتصالات والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إطلاق تطبيق المصريين بالخارج خلال الايام المقبلة لتوصيل هذه المحفزات المختلفة لهم وتدشين شركة الاستثمارات التي تستهدف المصريين بالخارج، وكاستجابة سريعة من الدولة بتنفيذ مطالبهم المشروعة حيث يمثل تحويلات المصريين بالخارج احد اهم روافد الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة تتعاون مع وزارة الهجرة ويجري إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج من المتخصصين الذين حققوا مكانة علمية ومهنية رفيعة المستوى للاستفادة من خبراتهم وعلومهم موضحا ان الوزارة استعانت ببعض منهم للاستفادة من هذه العقول كقوى ناعمة للحفاظ على ريادة مصر في مجالات تصميم الالكترونيات والذكاء الاصطناعي.

واضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “الدستور” ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ تطبيق المصريين في الخارج كمنصة رقمية موحدة تضم اكثر من 20 خدمة الكترونية للتيسر على أبنائنا بالخارج ، موضحا ان المنصة ستضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج موالتي يجري تصميمها وفق الطابع والبيئة المصرية لتعريف ابنائنا بالخارج علي الحضارة المصرية علي ممر العصور.

واوضح الوزير ان التطبيق سيحوي عدد من الاقسام منها الاستثمار وخاصة قطاعات العقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات والحسابات البنكية وقسم خاص بالنوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات.

وتابع الوزير التطبيق سيتضمن قسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرهم، والعقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي"، وقسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء ويجري تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية في مصر.