الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: 75.51 مليون مستخدم للإنترنت عبر الموبايل بنهاية سبتمبر الماضي

الانترنت
الانترنت

قفز عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف المحمول" الموبايل"، إلى نحو 75.51 مليون مستخدم خلال بنهاية شهر سبتمبر 2023، لأول مرة في مصر، مقارنة بنحو 69.72 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 5.79 مليون عميل جديد، بمعدل نمو سنوي8.31% وشهري 1.26%، بعد أن سجل في أغسطس السابق عليه 74.57 مليون مستخدم، بزيادة قدرها نحو 940 ألف عميل.

 

 

 

جاء ذلك وفق أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم الخميس، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت الأرضي ارتفع إلى 11.64 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 10.60 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 1.04 مليون عميل، بمعدل نمو سنوي 9.82% وشهري 0.69%، بعد أن سجل في اغسطس السابق عليه نحو 11.56 مليون عميل.

ولفت إلى أن إجمالي مستخدمي الإنترنت عبر اليو إس بي مودم سجل نحو  2.42 مليون مستخدم  خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 2.42 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 19.83 % وشهري 53.07%، بعد أن سجل في أغسطس السابق عليه 1.58 مليون مستخدم.

 

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وأوضح التقرير أن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من اجمالي مشتركي المحمول ارتفعت الي 71.87 % بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 70.37 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 1.50 % وشهري 0.85 % بعد ان سجل في اغسطس السابق عليه نحو 71.02 %.

 

 

وأشار التقرير، إلى أن محافظات الدلتا استحوذت علي  35 % من إجمالي عدد مشتركي الانترنت الارضي" المنزلي" لتصبح منافس قوي لمحافظات القاهرة الكبرى، والتي تساوت معها بنفس النسبة وتلتهما محافظات الوجه القبلي بنحو 15 % ثم منطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 9 % ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6 %.

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