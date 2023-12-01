الخميس.. أمسية لتأبين الشاعرة الراحلة شهدان الغرباوي بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية لـ تأبين الشاعرة الراحلة شهدان الغرباوي، بقاعة توفيق الحكيم، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً.

ومن المقرر أن يحضر بالأمسية كل من الشاعر عبد المنعم كامل، والشاعر إبراهيم المصري، ومن تقديم الشاعر حسني منصور، بمشاركة لفيف من أدباء ومثقفي الإسكندرية.

وكانت قد رحلت الشاعرة شهدان الغرباوى، الشهر الماضي، وذلك بعد صراع مع المرض.

من قصائد الشاعرة شهدان الغرباوى

الصحراء ليس بها نوافذ

أنت بريء، لعدم ثبوت التهمة

أنت لا تشبهُهم

وأشهد أنك ما كنت فيهم إذ ينفخون بالونات الغربة في وجه أنشودتي المدرسية

أو يتجاذبون ـ من نزق ـ جناحي (الباليرينا)

حيث صفّفتهما بعناية تليق ببياض صعودها

وما كنت فيهم إذ يُطيّرون مع البالونات حوارات تعلو قامتي قليلًا

أنت قذفتهم بعيدًا جدًا

وأسقطت كل البالونات

لكن على سجادة ناعمة

حتى إذا ما صعدت (الباليرينا) ضمن رقصة حانت

رحت وحدك تُعلق بالونات الغربة على حوائط أعيادي.

كثيرة كانت أثوابهم

لكل محفل لون يناسبه

ولي قلب وحيد ألبسه في كل محفل

وروح على عتباتهم كانت تخلع نعليها وتدخل مكشوفة الرأس

وكانوا لا يحتملون للآلئ رخاوة

يريقونها على أرضية نكاتهم متراقصين فوقها بدهشة بالغة حتى إذا ما يبّسَتْ أحذيتُهم قوامَ أصابعي بت قادرة على فتح علب دهشتهم

لكن نكاتهم أبدا لم تضحكني

وأشهد أنك ما كنت فيهم إذ يتراقصون أو يندهشون

وأن نبرة في صوتك- عبر الهاتف- ليست مزودة بمِجهر يضعني كاملة على طاولتك

لكنك- برغم المحافل- كنت متيمًا بقراءتي دون تأويل

وأنكَ كنت لملَمتَني من كل محفل وعابرًا بي إلى زاوية في صحراء.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعد المركز، ملتقى لأهالي الاسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواة في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، ىوفي عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 وبالتحديد في الإثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.