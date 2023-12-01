الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صالون ثقافي وحفلات فنية.. أجندة الفعاليات الثقافية بقصر الأمير طاز لشهر ديسمبر

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

أعلن صندوق التنمية الثقافية، عن الأنشطة الثقافية التي ستقام بقصر الأمير طاز، في شهر ديسمبر، حيث تتنوع من عروض للفنون الشعبية إلى الندوات وحتى الورش الفنية.

وفي السطور التالية نستعرض أجندة الفعاليات الثقافية لقصر الأمير طاز لشهر ديسمبر 2023.

أبرز الفعاليات في قصر الأمير طاز خلال شهر ديسمبر

  • في يوم السبت الموافق 2 ديسمبر، يقيم قصر الأمير طاز، يوم ترفيهي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، حيث يتضمن اليوم ورش فنية وعرض أرجوز وغيرها، الساعة 12 ظهرًا.
  • وفي نفس اليوم، ينظم قصر الأمير طاز أمسية فلسطينية، بالتعاون مع بيت المعمار المصري وخزانة للتراث، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً.
  • أما يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، يشهد القصر عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً.
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3 حفلات موسيقية بمراكز الإبداع التابعة لـ"التنمية الثقافية"

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ورش فنية وثقافية بمكتبة القاهرة الكبرى.. منها عن "الأوريجامى" (صور)

  • وفي يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر، يفتتح قصر الأمير طاز معرض بعنوان "خط عربي" ويستمر المعرض حتى يوم 25 ديسمبر 2023.
  • كما ينظم القصر، صالون "نفرتيتي" يوم الأحد 24 ديسمبر، تحت عنوان "مواقعنا الأثرية والثقافية مابين التنمية والاستثمار"، في تمام الساعة 6 مساءً.
  • وفي يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، يقيم القصر ندوة تحت عنوان: "الكتابات عن الآثار المملوكية" مع الباحث يوسف أسامة، في تمام الساعة 6 مساءً.

عن قصر الأمير طاز

يسعى مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز إلى تقديم خدمة ثقافية تؤثر على الوسط المحيط والذى يٌمثل أحياء الخليفة والسيدة زينب والحلمية والسيدة عائشة، والتعامل مع قاطني هذه الأحياء من العائلات بمختلف أفرادها( أطفال، شباب، وآباء وأمهات) وذلك لرفع مستوى الذوق العام بالتعامل المباشر- معهم، وفقًا لمٌخطط سنوي.

وكذلك رعاية أطفال وشباب الحى من خلال التواصل مع إدارتي الخليفة والمقطم التعليمية واستضافة مجموعة من الفصول المدرسية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي) طوال السنه الدراسية وعرض الأنشطة التى يقدمها المركز عليهم واستقطاب العناصر الراغبة فى الاستفادة مما يقدمه المركز ويقوم بذلك مجموعة من المشرفين المؤهلين.

ويقيم القصر الحفلات والأنشطة الفنية التى تقدم على مدار العام وتتنوع من موسيقى شرقية وغربية الى فرق الفنون الشعبية والاستعراضية وعروض سينمائية وحفلات للأطفال وندوات توعية وفرق غنائية وحفلات خاصة بجانب الصالون الثقافي الذى يقام مرتين شهريًا لمناقشة أهم القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المطروحة على الساحة ويستضيف كبار المسئولين من سياسيين واقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين.

قصر الأمير طا الفنون الشعبية الفاعليات الثقافية ديسمبر صالون نفرتيتي

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