3 حفلات موسيقية بمراكز الإبداع التابعة لـ"التنمية الثقافية"

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدًا الخميس، مجموعة من الحفلات الموسيقية المتنوعة بمراكز الإبداع المختلفة التابعة.

قصر الأمير طاز

يستضيف "قصر الأمير طاز" بحي الخليفة حفلا للفنانة مي عبد العزيز، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغانيها منها "كلنا بنحاول"، "أرمى خوفك"، و"أشجع واحدة".

درست "مي" الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعلم نفس الأطفال بالولايات المتحدة، لديها أغاني معروفة في العالم العربي كما انها تؤمن بقوة الموسيقى في نقل رسائل الحب والسلام وأهمية رسالة الموسيقى للعالم كما تقوم بكتابة وتلحين أغانيها.

بيت السحيمي

وفى مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، يُنظم حفل الفنان مصطفى الزاهد وفرقته الموسيقية،

ويضم برنامج الحفل تقديم مجموعة متنوعة من أغاني التراث.

قصر الأمير بشتاك

وفي قصر الامير بشتاك (بشارع المعز)، يقيم بيت الغناء العربي حفلا للفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية في الساعة السابعة مساء، حيث تقدم باقة من أغانيها الخاصة منها "من الاخر كدة" "زي بعضه"، "تعيشي يا مصر" مع بعض الأغاني الطربية مثل "الحب كله" لأم كلثوم، و"سواح" لعبد الحليم حافظ، و"القريب منك بعيد" لنجاة الصغيرة.

تفاصيل مشاركة مصر بـ"شينزن" للصناعات الثقافية بالصين

وفي سياق آخر؛ عقد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المشاركة المصرية بالدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية ICIF، والذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024 بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويانج رونج هاو المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة، ومدير عام المركز الثقافي الصيني، محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة، ومصطفو عوض مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وليو ون بين نائب رئيس جمعية شينزن للتبادل الثقافي الأجنبي، ودينج شيزهاو رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.

جدير بالذكر أن معرض "شينزن" للصناعات الثقافية تأسس عام 2004، واجتذب المعرض أكثر من 100000 معرض ثقافي إبداعي كل عام، ويتم سنوياً توقيع وعرض أكثر من 4000 مشروع استثمار وتمويل صناعي، ما يعطي زخماً للتنمية عالية الجودة للصناعات الثقافية في الصين، فيما تقع مدينة شنتشن في جنوبي الصين، وتتبع إدرايا مقاطعة "قوانجدونج"، وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين.