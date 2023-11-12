الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش فنية وثقافية بمكتبة القاهرة الكبرى.. منها عن "الأوريجامى" (صور)

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

فى إطار العلاقات المثمرة بين وزارة الثقافة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ استضافت مكتبة القاهرة الكبرى برعاية المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإشراف الدكتور خالد الخميسي، ويحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، فعاليات مجموعة ورش فنية، صباح اليوم الأحد، قدمها طلاب كلية التربية الفنية بالزمالك للطلاب الوهوبين فنيًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من إدارتي الوايلي ومصر القديمة التعليميتين بمشاركة إدارة الموهبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم.

حيث أبدع طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور صلاح قراقيش  فى إعداد الورش الفنية وتدريب طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمكتبة القاهرة الكبرى. 

وأشارت ورش تدريب الطلاب على مهارات الفنون التشكيلية منها فن الأوريجامى تحت إشراف الفنان  أحمد أمام محمود وعلى الرسم، الخزف، الخط، وأعمال السلك والمشغولات وغيرها قام بالتدريب كل من الفنانين أحمد محمد على، جاسمين وجدى، نرمين محمود، كريم محمد شرف، همسة محسن، جنة علاء، ونها رفعت.   

كما جاء طلاب إدراة الموهوبين والتعلم الذكي تحت إشراف عزة عزت مدير قسم الموهوبين بادارة مصر القديمة التعليمية، بمرافقة سلوى محمد موجه بادارة مصر القديمة وميرفت مدحت محمد مسئول إدارة  الموهوبين والتعلم الذكي.

ورش مكتبة القاهرة الكبرى 

جدير بالذكر أن ورش العمل الفنية بمكتبة القاهرة تأتى امتدادًا لخطواتها الرامية لنشر الوعي الفني والثقافي  بهدف خلق فكرة من تعلم وتعليم جديد وخلق جيل جديد بفكر واسع الأفق لتنمية مهاراته وقادر على تذوق الفنون  الجادة  لبناء مصر الحديثة.

مكتبة القاهرة الكبرى 

وتقع مكتبة القاهرة الكبرى فى حى الزمالك بالقاهرة وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم فى تنوع فئات المستفيدين.

وتقع المكتبة وسط حديقة واسعة وتبلغ مساحة الأرض التى أقيمت عليها المكتبة حوالى 3475 مترا مربعا، أما المبانى الأصلية فتشغل 350 مترا مربعا، وتتكون من ثلاث طوابق وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعي.

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى

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وزارة الثقافة التعليم العالي مكتبة القاهرة الكبرى المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى الفنون التشكيلية ورش مكتبة القاهرة الكبرى

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