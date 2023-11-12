ورش وندوات ثقافية.. فعاليات مكتبات "الإنتاج الثقافي" هذا الأسبوع

شهد شهر نوفمبر الجاري، في مصر تنظيم العديد من الندوات الثقافية في المكتبات التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين.

ويرصد "الدستور" خلال السطور القادمة أبرز الورش والندوات الثقافية لهذا الأسبوع في مكتبات قطاع الإنتاج الثقافي.

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك عددًا من الندوات الثقافية في أول شهر نوفمبر 2023، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والإعلاميين، منها: ندوة "دور الإعلام في الحفاظ على التراث والهوية ومحاربة التطرف الفكري" وندوة " الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول" وندوة "مصر التي في خاطري".

مكتبة الحضارة الإسلامية

تنظم مكتبة الحضارة الإسلامية ورشة أشغال يدوية للأطفال بإدارة السيدة زينب التعليمية ولأطفال المنطقة تحت إشراف الدكتورة شيرين بدري.

كما تنظم يوم 15 نوفمبر الجاري ورشة تشكيل بخامات مختلفة للأطفال لأطفال إدارة السيدة زينب التعليمية ولأطفال المنطقة برعاية مروة حسن.

المكتبات التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي بوزراة الثقافة

ويشار إلى أن قطاع الإنتاج الثقافي بوزراة الثقافة يضم عدد من المكتبات منها: مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، حيث تعد من أكبر المكتبات في القاهرة وأقدمها، ومنذ عام ١٩٩٥ أصبحت مكتبة القاهرة الكبرى أكبر مكتبة عامة فى القاهرة بعد دار الكتب، ومن أبرز مراكز الإشعاع الثقافى والحضارى التى أنشأتها وزارة الثقافة المصرية، وتحوي حوالي 200 ألف وعاء ثقافي.

ومكتبة المجلس الأعلى للثقافة، والتي افتتحت عام 1999، وتعتبر المكتبة مركز مصادر المعلومات الذي يضم أكبر قدر من مصادر المعرفة الأدبية والعلمية والفنية والاجتماعية بأوعيتها المختلفة، وتقدم خدمة الاطلاع وغيرها من الخدمات التي تفيد جمهور القراء.

المكتبة الموسيقية، تحتوى المكتبة الموسيقية على أربع قاعات رئيسية: قاعة الإطلاع، قاعة الفيديو، قاعة الاستماع، قاعة تحقيق تراث الموسيقى العربية، وتضم الأوعية السمعية والمرئية: أسطوانات فون، ليزر، شرائط فيديو، شرائط كاسيت، وتحتوى على الأعمال الفنية والثقافية التى قدمت على مسارح دار الأوبرا، إضافة إلى الأفلام والصور الفوتوغرافية، وقصاصات الجرائد وغيرها من المقتنيات.

ومكتبة الحضارة الإسلامية: تضم الكثير من الأوعية الثقافية المختلفة، وتقدم عدد من الندوات والأنشطة على مدار العام، وتقع مكتبة الحضارة في سبيل وكُتاب قايتباي في شارع شيخون الذي يصل بين مدرسة السلطان حسن ومسجد أحمد بن طولون، يعتبر أحد ملامح القاهرة الإسلامية.

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