أخبار الظهيرة| إقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات.. وانطلاق فعاليات الشق الرئاسي لـ"كوب- 28"

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار فن وسياسة ورياضة وأخرى اجتماعية وثقافية وعالمية، فى هذا السياق نرصد أبرزها.

غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات الرئاسية

انطلقت مساء أمس، الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، للمزيد اضغط هنا.

المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بروسيا (صور)

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في روسيا بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى العاصمة موسكو استقبال أبناء الجالية المصرية، للمزيد اضغط هنا.

دبلوماسي إسرائيلي: نتنياهو عالق في غزة وفشل بحربه ضد حماس

قال ألون بنكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي الذي شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك من عام 2000 إلى عام 2004، للمزيد اضغط هنا.

انطلاق فعاليات الشق الرئاسى لمؤتمر المناخ "كوب- 28" بدبى بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (كوب- 28)، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة إكسبو دبي، للمزيد اضغط هنا.

سفير مصر بالكويت: إقبال من الجالية المصرية على المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال سفير مصر بالكويت، السفير أسامة شلتوت، إن إقبال المصريين في الكويت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية يعكس مدى اهتمامهم ورغبتهم في التواجد والمشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في الانتخابات، للمزيد اضغط هنا.

سفير مصر بتونس: اتخذنا كل الترتيبات لتيسير تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن السفارة فتحت أبوابها اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، للمزيد اضغط هنا.