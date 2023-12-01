الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| إقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات.. وانطلاق فعاليات الشق الرئاسي لـ"كوب- 28"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار فن وسياسة ورياضة وأخرى اجتماعية وثقافية وعالمية، فى هذا السياق نرصد أبرزها.

توافد المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسويد (صور)

غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج في بداية الانتخابات الرئاسية

انطلقت مساء أمس، الخميس، غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، للمزيد اضغط هنا.

المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بروسيا (صور)

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين في روسيا بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى العاصمة موسكو استقبال أبناء الجالية المصرية، للمزيد اضغط هنا.

دبلوماسي إسرائيلي: نتنياهو عالق في غزة وفشل بحربه ضد حماس

 

قال ألون بنكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي الذي شغل منصب القنصل العام لإسرائيل في نيويورك من عام 2000 إلى عام 2004، للمزيد اضغط هنا.

 

انطلاق فعاليات الشق الرئاسى لمؤتمر المناخ "كوب- 28" بدبى بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (كوب- 28)، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، في مدينة إكسبو دبي، للمزيد اضغط هنا.

 

سفير مصر بالكويت: إقبال من الجالية المصرية على المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال سفير مصر بالكويت، السفير أسامة شلتوت، إن إقبال المصريين في الكويت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية يعكس مدى اهتمامهم ورغبتهم في التواجد والمشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في الانتخابات، للمزيد اضغط هنا.

سفير مصر بتونس: اتخذنا كل الترتيبات لتيسير تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية

قال إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، إن السفارة فتحت أبوابها اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية للتصويت في  الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، للمزيد اضغط هنا.

أخبار الظهيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية غرفة عمليات وزارة الهجرة المصريون

مواد متعلقة

سفير مصر بالسعودية: ملحمة وطنية تحدث من المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

المصريون باليونان يتوافدون على السفارة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

إحالة 3 متهمين استولوا على أموال مواطن بالمقطم للجنايات

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

نائب رئيس حركة حماس: الاحتلال استغل الهدنة لاستئناف جرائمه ضد غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم