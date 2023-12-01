انطلاق فعاليات الشق الرئاسى لمؤتمر المناخ "كوب- 28" بدبى بمشاركة الرئيس السيسى

انطلقت فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (كوب- 28)، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة إكسبو دبي.

وسيركز الرئيس السيسي خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والإفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى دبي، كذلك، عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار

من جانبه، أكد رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وأضاف آل نهيان، في كلمة له- خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ (كوب- 28)، بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة إكسبو دبي- أن الصندوق يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات عديدة، أهمها تغير المناخ الذي أثر على جميع مناحي الحياة.

وقال رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده لديها سجل حافل في العمل المناخي، حيث قامت على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة النظيفة المتجددة، ووضع مسار وطني للوصول إلى الحياد المناخي لعام 2050، فضلا عن التزامها بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.

وأوضح "آل نهيان" أن الإمارات استثمرت بما يقرب من 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، معربا عن عزم بلاده استثمار نحو 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع القادمة.

وأضاف رئيس دولة الإمارات أن صندوق الحلول المناخية، الذي أعلن عنه بقيمة 30 مليار دولار، تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.