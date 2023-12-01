الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في قمة المناخ "كوب 28".

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة

وكان الرئيس السيسي قد توجه، أمس الخميس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28".

وتأتي مشاركة الرئيس بقمة المناخ تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.