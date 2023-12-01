الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "COP 28" في دبي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر انعقاد قمة "COP 28"، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

 وكان الرئيس السيسي قد توجه ، أمس الخميس، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"COP 28".

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

الرئيس السيسي السيسي قمة كوب 28 انعقاد كوب 28 الإمارات

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