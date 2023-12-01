حملة "مواطن" تشيد بتدفق الناخبين المصريين على المقار الانتخابية بالخارج

أشادت حملة "مواطن" لدعم مصر بالخارج بتدفق الناخبين المصريين المقيمين في الخارج على المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول العربية وذلك للمشاركة بإدلاء أصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقالت حملة "مواطن" إن الساعات الأولى للعملية الانتخابية شهدت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين في الدول العربية للإدلاء بأصواتهم، خاصة في كل من الكويت التي امتدت فيها طوابير الناخبين لمسافات طويلة والمملكة العربية السعودية التي شهدت انتقال حافلات متعددة للمقيمين بعيدًا عن المقار الانتخابية، والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والأردن والبحرين وسلطنة عمان.

وأثنت الحملة على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو يسوده الفرحة والمحبة.