الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حق لكل مواطن.. أسقف باريس وشمال فرنسا يدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أسقف فرنسا
أسقف فرنسا

دعا الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، وتستمر حتي الأحد3 ديسمبر 2023.

حق لكل مواطن

وقال الأنبا مارك في بيان له، التصويت حق لكل مواطن مصري، ولا يجب أن تتنازل عن هذا الحق الدستوري، مُضيفًا تقدم وشارك مع أسرتك، وشجع الآخرين على المشاركة، وحفظ الله شعب مصر من كل شر.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 
وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات الاقتراع بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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