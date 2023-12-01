مطران لوس أنجلوس: نحمل مصر في داخلنا ونهتم بكل أمورها

حث الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس المصريين بالخارج، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

https://www.youtube.com/watch?si=CC4VSAHQ1AV54VVf&fbclid=IwAR13JNrDwcIALu6KUCJhitd5DxI17gXee2HLiLfX8VMRwjAUWOVLBY2Jhao&v=s3qPGaE3xSY&feature=youtu.be

نحمل مصر في داخلنا

وقال الأنبا سيرابيون في مقطع فيديو له: لذا أدعو جميع المصريين في الخارج على المشاركة الأنتخابية، وأن يقوموا بواجبهم الوطني نحو بلادنا الحبيبة مصر من خلال الأدلاء بأصواتهم، تعبيرًا عن أهتمامنا بوطننا الحبيب مصر والمشاركة الإيجابية نحو تقدمه ونموه خاصة أن هذة الإنتخابات تأتي في ظروف خاصة عالمية خاصة لكل محبيها وايضَا تحديات الكثيرة التي تواجه بلادنا الحبية مصر في هذة الايام لذلك نحن نحمل مصر في داخلنا ونهتم بكل امورها ونجد انه من واجبنا الوطني أن يكون لنا مشاركة إيجابية في هذة الأنتخابات وفي اي حدث أخر يتعلق ببلادنا الحبيبة مصر.

وكان قد طالب أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أمريكا الشمالية، الأقباط بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر 2023..