الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجالية المصرية بالسعودية: نشهد عرسًا انتخابيًا وحشودًا كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجه محمد فاروق، عضو الجالية المصرية بالسعودية، الشكر للسفير أحمد فاروق وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في الرياض، على جهودهم في تسهيل التصويت خلال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة في الخارج، وتستمر حتى الأحد المقبل، لافتًا إلى أن السفارة المصرية تتزين بالعرس الديمقراطي "الانتخابات الرئاسية".

وقال "فاروق"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن هناك مشاركة كبيرة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية، فهى الجالية المصرية الأكبر في العالم، معقبًا "الأبواب فتحت من التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة لاستقبال الناخبين، وجميع اللجان الانتخابية تعمل".

السفارة تشهد إقبالًا كبيرًا من جميع المواطنين

وأوضح عضو الجالية المصرية بالسعودية، أن السفارة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين المصريين بجميع فئاتهم، فهناك مشاركة كبيرة من الشباب المصري بالخارج وجميع أبناء الجالية، وعدم اقتصار المشاركة على العائلات فقط.

وتابع "توقعنا توافدًَا كبيرًا على اللجان الانتخابية للمصريين بالسعودية بعد صلاة الجمعة، لكن وجدنا توافدًا كثيفًا في الصباح منذ الساعة الأولى لبدء التصويت، خاصة في السفارة المصرية لدى الرياض وذلك بفضل التنظيم الممتاز بالقنصلية".

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