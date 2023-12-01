الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريون فى قطر يصوتون بالانتخابات الرئاسية رافعين صور السيسى: "هنكمل مشوارنا"

المصريون في قطر
المصريون في قطر

توافد المصريون المقيمون في قطر للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأت السفارة المصرية فى العاصمة القطرية الدوحة استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي بقطر، وفتحت اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفع الناخبون علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما رفع البعض صورًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومكتوبًا عليها “من هنا هنكمل مشوارنا”.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الأكثر قراءة

عاجل.. فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية فى اليابان

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

فى 25 دولة.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

"بلادنا بتنادينا".. مصرى بالسعودية يوثق رحلة سفر 380 كيلومترًا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بعد استشهاد مصور بقناة الأقصى.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال لـ71 صحفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم