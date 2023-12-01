المصريون بالسعودية يرفعون صور السيسى وعلم مصر خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، صورًا من توافد أبناء الجالية المصرية في السعودية على أماكن الاقتراع في الرياض وجدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين أعلام مصر، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد، في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.