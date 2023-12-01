الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ظنوا أنه فلسطينى.. الاحتلال يقتل مستوطنًا فى القدس المحتلة (فيديو)

الاحتلال في القدس
الاحتلال في القدس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مستوطن إسرائيلي في القدس المحتلة، ظنوا أنه فلسطيني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن محاميا إسرائيليا يدعى يوفال دورون كاسلمان، ويبلغ من العمر 38 عاما، قتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في القدس.

وأظهر الفيديو المستوطن الإسرائيلي وهو رافعا يديه على أرضية شارع عام، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

txt

"القاهرة الإخبارية": أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

ولفتت مصادر إسرائيلية إلى أن المستوطن حيّد مهاجما فلسطينيا في القدس، قبل أن يتم قتله، ولاقى الفيديو انتقادات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة صباح اليوم، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقوع شهداء ومصابين جراء تجدد القصف الإسرائيلي علي غزة

وعقب هدنة استمرت 7 أيام، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من  قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

txt

شرطة الاحتلال: منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان

أضافت مصادر محلية، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.

الإحتلال الإسرائيلي مستوطن جيش الاحتلال القدس غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

عاجل.. فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية فى اليابان

لقطات حية من عودة القصف الإسرائيلى واستئناف الحرب فى غزة

طوابير أمام السفارة المصرية في الكويت للمشاركة بالانتخابات (فيديو)

موقف الجزيري النهائي من الاستمرار في الزمالك.. وتطورات أزمة فتوح

الانتخابات.. فريضة وطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريون بالخارج في انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم