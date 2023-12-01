ظنوا أنه فلسطينى.. الاحتلال يقتل مستوطنًا فى القدس المحتلة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مستوطن إسرائيلي في القدس المحتلة، ظنوا أنه فلسطيني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن محاميا إسرائيليا يدعى يوفال دورون كاسلمان، ويبلغ من العمر 38 عاما، قتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في القدس.

وأظهر الفيديو المستوطن الإسرائيلي وهو رافعا يديه على أرضية شارع عام، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

ولفتت مصادر إسرائيلية إلى أن المستوطن حيّد مهاجما فلسطينيا في القدس، قبل أن يتم قتله، ولاقى الفيديو انتقادات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة صباح اليوم، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقوع شهداء ومصابين جراء تجدد القصف الإسرائيلي علي غزة

وعقب هدنة استمرت 7 أيام، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طفلتين رضيعتين استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.

أضافت مصادر محلية، أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبدالله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار من الرشاشات الثقيلة في عدة أحياء من مدينة غزة.