"القاهرة الإخبارية": أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" خلال خبر عاجل أذاعته، بأن أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، اليوم الخميس، إصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في القدس.

شرطة الاحتلال: مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار

وأشارت شرطة الاحتلال عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار، برصاص قوات الأمن العاملة عند الحاجز.