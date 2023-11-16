جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" فقد قال المتحدث، إنه تمت مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية من منزل هنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية "الذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسئولي حركة حماس"، وفق تعبيره.

العثور على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس في مخيم الشاطئ

وقال: إن "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة".

وأشار إلى أن "الفريق القتالي التابع للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي هاجم مخربين وعثر على وسائل قتالية مختلفة ومنها: أحزمة ناسفة وبراميل متفجرة وقذائف من نوع آر. بي. جي. وقذائف مضادة للدبابات ووثائق استخباراتية".

الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عدة جرافات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي في القطاع.

وقال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف: "ماضون قدمًا".

وردت حركة حماس في بيان، على تصريحات الجيش الإسرائيلي بأن قواته عثرت على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة، وقالت إن زعم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء، كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت الأسلحة في المكان.

وقال البيان إن تصريحات الجيش الإسرائيلي ما هي إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة، وهي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تضع الأسلحة في المكان، وتنسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد.