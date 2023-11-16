الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

الاحتلال يدمر منزل
الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسي لحماس

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم تدمير منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" فقد قال المتحدث، إنه تمت مصادرة أسلحة ووثائق استخباراتية من منزل هنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات هاجمت الليلة الماضية بالطائرات المقاتلة منزل هنية "الذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كموقع لاجتماع كبار مسئولي حركة حماس"، وفق تعبيره.

العثور على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس في مخيم الشاطئ

 وقال:  إن "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء ناحال، عثروا أثناء الاستيلاء على مخيم الشاطئ، على مستودع أسلحة تابع للقوة البحرية التابعة لحماس وقاموا بتدميره. وعثر في المستودع على أجهزة غوص وعبوات ناسفة وأسلحة".

وأشار إلى أن "الفريق القتالي التابع للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي هاجم مخربين وعثر على وسائل قتالية مختلفة ومنها: أحزمة ناسفة وبراميل متفجرة وقذائف من نوع آر. بي. جي. وقذائف مضادة للدبابات ووثائق استخباراتية".

txt

الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا حول مستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى ينشر جرافات بمجمع الشفاء الطبى فى غزة

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عدة جرافات عسكرية بمجمع الشفاء الطبي في القطاع.

وقال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف: "ماضون قدمًا".

وردت حركة حماس في بيان، على تصريحات الجيش الإسرائيلي بأن قواته عثرت على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة، وقالت إن زعم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء، كذب مفضوح ومسرحية لم تعد تنطلي على أحد، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت الأسلحة في المكان.

وقال البيان إن تصريحات الجيش الإسرائيلي ما هي إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة، وهي نفسها الدعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تضع الأسلحة في المكان، وتنسج مسرحية هزيلة لم تعد تنطلي على أحد.

جيش الاحتلال المتحدث باسم جيش الإحتلال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية 120 طفلا يوميا في غزة

مواد متعلقة

البرلمان العربي: اقتحام مجمع الشفاء الطبي استمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب

دبلوماسى إسرائيلى سابق: سياسات نتنياهو فى غزة تضعنا فى مسار تصادمى مع واشنطن

أيرلنديون يغادرون غزة عبر معبر رفح: لا طعام أو ماء للأطفال

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

تفعيل الهدنة في غزة.. تفاصيل أجندة وزير الدولة البريطانية للتنمية بالقاهرة

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

اليوم.. استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطنيين من جنين

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة