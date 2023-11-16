الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا حول مستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حزامًا ناريًا حول مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

 قوات الاحتلال تنفذ اعتقالات في غرب بيت لحم

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إياد فؤاد حمامرة 20 عامًا من قرية حوسان، غرب بيت لحم، بعد مداهمات لعدد من المنازل.

كما قال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، إنه بالاتفاق مع مديرية التربية والتعليم، تم تأجيل الدوام الدراسي في مدارس القرية لمدة ساعة، حفاظًا على سلامة الطلبة.

وفي مخيم الدهيشة جنوبًا، اقتحمت قوات الاحتلال منزل أسرة الشهيد معتز زواهرة في منطقة الفينيق وقاموا بتمزيق صوره ورسم علم دولة الاحتلال، واندلعت مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل المستشفى الأندونيسي غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

55 قتيلًا فى صفوف جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين خلال الاشتباكات فى قطاع غزة

قصف على الهواء.. الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تقصف وسط غزة

الاحتلال يقصف محطة وقود يلجأ إليها نازحون وسط غزة

باحث بالمركز المصري للفكر يتحدث لـ "اكسترا نيوز" عن الدور المصري لحل القضية الفلسطينية 

يحيي السنوار: الغرب يساعد الاحتلال على قتلنا بمساعداته غير المحدودة

سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

بينى جانتس: الجيش يعمل فى عمق غزة.. ولا حصانة لأى مكان هناك

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

"عجيبة للبترول" تُعلن عن وظيفة شاغرة في الإدارة العامة للعمليات

"القاهرة الإخبارية" تعرض تفاصيل قتلى جيش الاحتلال خلال الاشتباكات فى شمال غزة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال