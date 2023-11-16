الاحتلال ينفذ حزامًا ناريًا حول مستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ حزامًا ناريًا حول مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة.

قوات الاحتلال تنفذ اعتقالات في غرب بيت لحم

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إياد فؤاد حمامرة 20 عامًا من قرية حوسان، غرب بيت لحم، بعد مداهمات لعدد من المنازل.

كما قال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، إنه بالاتفاق مع مديرية التربية والتعليم، تم تأجيل الدوام الدراسي في مدارس القرية لمدة ساعة، حفاظًا على سلامة الطلبة.

وفي مخيم الدهيشة جنوبًا، اقتحمت قوات الاحتلال منزل أسرة الشهيد معتز زواهرة في منطقة الفينيق وقاموا بتمزيق صوره ورسم علم دولة الاحتلال، واندلعت مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات.