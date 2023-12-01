الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول فنلندى: تم تركيب نظام أسوار مزدوج على الحدود مع روسيا

تركيب نظام أسوار
تركيب نظام أسوار مزدوج على حدود

قال نائب قائد حرس الحدود في جنوب شرق فنلندا جوكا لوكاري، إن "السلطات الفنلندية قامت بتركيب نظام من الأسوار المزدوجة المعززة على حدود الدولة الشمالية مع روسيا، حيث تظل جميع المعابر الحدودية مغلقة".

وأضاف لوكاري - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "في الوقت الحالي، تم إغلاق المراكز الحدودية وإنشاء الحواجز على حدود الدولة وداخلها"، مؤكدًا أن حرس الحدود الفنلندي ونظرائهم من وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" يركزون بالفعل على أجزاء مهمة من الحدود.

وتابع: "في حالة وجود محاولات لاختراق الحدود، ستتخذ قوات الأمن جميع الإجراءات اللازمة لإبقاء الوضع تحت السيطرة وتوجيه الناس ومنع أعمال العنف".

وكانت فنلندا قد أغلقت، في 18 نوفمبر الجاري، أربع نقاط تفتيش على حدودها الشرقية مع روسيا: فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرال.

ووفقًا لرئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، تستجيب السلطات للزيادة الأخيرة في عدد "مواطني الدول الثالثة" الذين يصلون إلى الحدود الشرقية لفنلندا على أن يظل القرار ساريًا حتى 18 فبراير 2024.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود الفنلندي، ماتي ساراسما، أن خدمة السكك الحديدية بين فنلندا وروسيا لن تنقطع، كما أن القيود المفروضة على الحدود مع روسيا لن تؤثر على حركة الشحن.

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