رئيس الجالية المصرية بمرسيليا يناشد المصريين فى فرنسا بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ناشد محمد الحوفي، رئيس الجالية المصرية بمرسيليا، ونائبه مهندس كمال عازر، وخالد شقير رئيس جمعية مصر فرنسا 2000، المصريين في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكشف محمد الحوفي، كيفية المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، أيام 1و2و3 ديسمبر 2023، ويشترط أن يكون للمشارك أن يوجد معه الرقم القومي سواء من خلال البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ويمكن المشاركة سواء كانت سارية أو منتيهة.

انتخابات المصريين بالخارج

وتفتح لجان الاقتراع في الخارج أبوابها اليوم للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

يتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.