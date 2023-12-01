الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الإعلان عن التشكيل الكامل لمجلس رابطة الأندية الأفريقية وتمثيل مصرى وحيد

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن التشكيل الكامل لمجلس رابطة الأندية الأفريقية، والتي تم الإعلان عن إطلاقها، الخميس، خلال اجتماع عقد بالقاهرة، بحضور كبار مسئولي الأندية الأفريقية.

وشهد الاجتماع، انتخاب هيرسي سعيد، رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني، رئيسا لرابطة الأندية الأفريقية لكرة القدم، كما تم انتخاب كل من جيسيكا موتونج من نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبول باسي من أكوا يونايتد النيجيري، كنائبين لرئيس الرابطة.

كما شهد التشكيل الجديد لمجلس الرابطة، فوز خالد عبدالقادر، عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، بمنصب عضوية الرابطة، إلى جانب طه ضياء، ممثل نادي الرجاء المغربي، وذلك عن منطقة شمال القارة. 

وجاء التشكيل الكامل لمجلس إدارة الرابطة، على النحو التالي:

منطقة شمال أفريقيا:

خالد عبد القادر (الأهلي المصري)

طه ضياء (الرجاء، المغرب)

غرب أفريقيا (أ):

رودني إدموند مايكل (مايتي بلاكبول السيراليوني)

فاماكان ديمبيلي (ريال باماكو المالي)

غرب إأفريقيا (ب)

أيباتين ويلفريدو (إيه أس لوتو البنيني)

بول باسي (أكوا يونايتد النيجيري)

 شرق أفريقيا:

هيرسي سعيد (يانج أفريكانز التنزاني)

حسن علي عيسى (الهلال السوداني)

 جنوب القارة الأفريقية:

جيسيكا موتونج (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)

سلامو نيوبوي هيي (أفريكان ستارز الناميبي)

 وسط القارة

رافيل مونجو مبولونغو (سي إس دي بيندجي الجابوني)

جاي كابيا كيلونجوزي (يونيون مانييما، الكونغو الديمقراطية)

وكان الاتحاد الأفريقي، قد استقر خلال اجتماع اليوم على اختيار كينيا، لاستضافة مقر رابطة الأندية الإفريقية لكرة القدم.

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