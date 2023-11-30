الدواء تشارك فى النسخة 27 من الاجتماع السنوى لفريق عمل المواءمة العالمية

شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات الاجتماع السنوي واجتماع اللجنة الفنية لفريق عمل المواءمة العالمية (GHWP ) في نسخته السابعة والعشرين، والتي عقدت بمدينة شانغهاي - الصين، في الفترة من 27-30 نوفمبر 2023.

وقالت إنه خلال الاجتماع، تمت مناقشة كيفية تنمية القدرات لمواجهة التحديات الناشئة عن تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالمستلزمات والأجهزة الطبية المبتكرة.

تعزيز الابتكار

وفي هذا الصدد، تمت مناقشة تجارب التعامل مع الأجهزة الطبية المتطورة والحديثة من المنظور التنظيمي، وأيضًا من ناحية التصنيع المسارات التنظيمية للمستلزمات والأجهزة الطبية المبتكرة، وتم استعراض أحدث الأطر التنظيمية لتعزيز الابتكار لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن استخدام الأجهزة الطبية المبتكرة، وأهمية تطبيق التحول الرقمي في المجال التنظيمي والرقابي للمستلزمات والأجهزة الطبية، كما تم عرض التحديثات التنظيمية لمجموعات العمل المختلفة التابعة للمنظمة.

فريق عمل المواءمة العالمية

جدير بالذكر أن فريق عمل المواءمة العالمية GHWP يهدف إلى تسريع التقارب التنظيمي في مجال الأجهزة الطبية بشكل استراتيجي، وذلك من خلال نموذج تنظيمي مرن ومناسب للأجهزة الطبية، وتعزيز بناء القدرات في ضوء التقنيات الناشئة، مع ضمان سلامة المرضى، والوصول في الوقت المناسب إلى أجهزة طبية آمنة وفعالة.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر إلى دعم سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستلزمات والمستحضرات الطبية من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية.

وفى سياق آخر أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص برفع قدرات الصيادلة بالصيدليات العامة.

حيث نظم مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات بمصر يومًا علميًا للسادة الصيادلة أصحاب الصيدليات العامة والعاملين بها بمحافظة الإسكندرية؛ لمناقشة أحدث الطرق لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية.



دارت المناقشات حول جهود هيئة الدواء المصرية في مكافحة الغش التجاري، وأساليب الحد من انتشاره، وتوضيح أحدث آليات مواجهة الغش التجاري عالميًا، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.