الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول ممارسات التصنيع الجيد

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي حول ممارسات التصنيع الجيد (المستوى المتقدم). 

ويهدف البرنامج التدريبي إلى شرح تفصيلي عن اشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية، طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية. 

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ ولمدة ثلاثة عشر يومًا بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

وأضافت أن البرنامج التدريبي مقدم للعاملين من الصيادلة وذوي الخبرة في التصنيع الدوائي الحاصلين على أساسيات التصنيع الجيد بأقسام تأكيد الجودة والقسم الهندسي بمصانع المستحضرات الصيدلية.

هيئة الدواء: صادرات مصر من المستحضرات الطبية بلغت مليارًا و167 مليون دولار خلال العام الحالى

وأشارت إلى البرنامج التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

وأفادت بأنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

لجنة الصحة بالبرلمان

فى سياق آخر، استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حيث تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر المنصورية، وأهم إنجازات هيئة الدواء المصرية، بعدها تفقد السادة النواب معامل الهيئة الرقابية، وشاهدوا الإنجازات الكبيرة على مستوى البنية التحتية للهيئة، والتي تشمل تطوير وحدات العمل، قاعات التدريب، قاعات الاجتماعات، المعامل الرقابية، والمعمل المرجعي، والوحدات الإدارية.

من جهته، رحب رئيس هيئة الدواء المصرية بالنواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب لدعم مسيرة الهيئة، وتطوير المنظومة الرقابية، ودعم الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر، كذلك توطين صناعة المستحضرات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان.

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وأكد أن هيئة الدواء خلال فترة عملها التي قاربت على الأربع سنوات، استطاعت بناء سلطة رقابية تنظيمية وفق المعايير والمرجعيات الدولية، وأنها قادت نضالا كبيرة في مجال توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية إبان أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدمت الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة الوطنية، وأعطت رخصة الاستخدام الطارىء للعديد من اللقاحات.

وأوضح أن صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة بلغت نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال العام الحالي، وأن الهيئة أصبح لديها ٢٧ مقرًا بجميع المحافظات، وأن العملية الرقابية وضبط الأسواق تشهد طفرة غير مسبوقة.

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