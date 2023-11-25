هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع بعض أدوية البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

وشددت الهيئة، على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

هيئة الدواء المصرية: لابد من مراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء تحليل المخدرات

وتنصح هيئة الدواء المصرية، بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

وكانت قد حذرت هيئة الدواء المصرية الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية، ومنها طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه، لافتة إلى أن ذلك يُحدث آثارًا جانبية، وتفاعلات وحساسية للجلد، وتهيجًا.​

ونصحت بضرورة الرجوع للطبيب المتخصص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية؛ لأنه الخبير الأول بالدواء.​

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الهيئة إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

يأتي البرنامج في هيئة سلسلة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.

وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدى أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصرية، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.