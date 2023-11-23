الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء تحذر من الخلطات الشعبية وطحن أقراص الدواء لعمل ماسكات

الدواء
الدواء

حذرت هيئة الدواء المصرية الفتيات والسيدات من الخلطات الشعبية، ومنها طحن أقراص الدواء لعمل ماسكات الوجه، لافتة إلى أن ذلك يُحدث آثارًا جانبية، وتفاعلات وحساسية للجلد، وتهيجًا.​
ونصحت بضرورة الرجوع للطبيب المتخصص لوصف الأدوية المناسبة، والصيدلي لتحديد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية؛ لأنه الخبير الأول بالدواء.​

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اليقظة الدوائية

وفى سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الهيئة إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

يأتي البرنامج في هيئة سلسلة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.

وقد استهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدى أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصرية، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.

الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف التوعية بأهمية دور مقدم الرعاية الصحية في الإبلاغ عن الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات، وكذلك آليات الإبلاغ عن الآثار العكسية وأنواع البلاغات المختلفة.

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كما يسلط البرنامج التدريبي الضوء على الدور الرقابي المهم والفعال للإدارة العامة لليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية في الحفاظ على مأمونية الأدوية بعد التسويق، والإجراءات الحالية المتبعة في هذا الصدد، والتي تتوافق مع أحدث الإجراءات والمعايير العالمية؛ وذلك حرصًا على سلامة المجتمع.

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الدواء الخلطات الشعبية طحن أقراص الدواء ماسكات الوجه حساسية للجلد

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