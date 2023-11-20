"الدواء": ورشة عمل حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم ملفات المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية لتقديم ملفات متغيرات المستلزمات الطبية.

وتهدف الورشة إلى توضيح كيفية تقديم ملف المتغيرات الخاص بالمستلزمات الطبية المسجلة على المنصة الإلكترونية (MeDevice Platform) مع شرح مفصل لكل خطوة في خطوات التقديم لإجراء المتغير.

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر٢٠٢٣ ولمدة يوم واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

المستلزمات الطبية

وأشارت إلى أن الورشة مقدمة لشركات ومصانع المستلزمات الطبية، موضحة أن الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.



وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

اليقظة الدوائية

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

يأتي البرنامج في هيئة سلسة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.