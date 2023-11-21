الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمخازن والمستودعات

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمخازن والمستودعات في سوق الدواء المصري.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وإجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصرى. 

شهادة التخزين والتوزيع الجيد

كما تسلط الضوء على خطوات استخراج شهادة التخزين والتوزيع الجيد لرفع كفاءة المخازن والمستودعات لضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ ولمدة يوم تدريبي واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية (قاعة المحاضرات).

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وقالت إن ورشة العمل مقدمة للمخازن والمستودعات، حيث تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ورشه عمل اشتراطات التخزين التوزيع الجيد المستودعات سوق الدواء المصري

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