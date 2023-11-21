الدواء: ترشيد استخدام المضادات الحيوية يمنع ظهور البكتيريا المقاومة

قالت هيئة الدواء إن ترشيد استخدام المضادات الحيوية يمنع ظهور البكتيريا المقاومة، مشيرة إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تُشكِّل مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه عندما يُصاب شخصٌ ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين.

وأضافت أن عدم عمل المضادات الحيوية تترتب عليه فترات مرض أطول، وأمراضٌ أكثر تعقيدًا، واستخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة، وزيادة في عدد الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية.

البرنامج التدريبى العلمى

وفى السياق، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء ثاني دورات البرنامج التدريبي العلمي للتعريف باليقظة الدوائية وأهميتها وتطبيقاتها، والذي يعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كوادر علمية، من مقدمي الرعاية الصحية، في مختلف القطاعات الصحية بجمهورية مصر العربية.

ويأتي البرنامج في هيئة سلسلة من التدريبات والمحاضرات النقاشية، موجهة للسادة العاملين بالمستشفيات ووزارة الصحة.

تطبيقات اليقظة الصيدلية

واستهل البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية من الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، والتى أكدت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى القدرات والمهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وتمريض في مجال أحدث تطبيقات اليقظة الصيدلية، ومدى أهميتها في الحفاظ على صحة المواطن، وأمن وسلامة الدواء في السوق المصرية، وذلك من خلال نشر ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للجهات المختصة للمتابعة والرقابة عليها.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف التوعية بأهمية دور مقدم الرعاية الصحية في الإبلاغ عن الآثار العكسية الناتجة عن استخدام الأدوية واللقاحات، وكذلك آليات الإبلاغ عن الآثار العكسية وأنواع البلاغات المختلفة.

كما يسلط البرنامج التدريبي الضوء على الدور الرقابي المهم والفعال للإدارة العامة لليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية في الحفاظ على مأمونية الأدوية بعد التسويق، والإجراءات الحالية المتبعة في هذا الصدد، والتي تتوافق مع أحدث الإجراءات والمعايير العالمية؛ وذلك حرصًا على سلامة المجتمع.