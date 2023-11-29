الدواء: دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى تقديم شرح لمفهوم المستلزم الطبي وتصنيفه وأهم الإجراءات المعمول بها بوحدة التفتيش على المستلزمات الطبية المستوردة وأهم الاشتراطات الواجب إتباعها في حالة استيراد مستلزمات طبية.



وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 ولمدة يومين متتالين بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأفادت بأن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، حيث سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.