للمصريين فى الخارج.. قواعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

بدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية منذ قليل في دولة نيوزيلندا، على أن تتواصل عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، لمدة 3 أيام.

وتجرى الانتخابات خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

ويحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

ويوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف، و لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.