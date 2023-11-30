الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القنوات الإخبارية بـ"المتحدة": الجالية المصرية بتونس حريصة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية بتونس
الجالية المصرية بتونس

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تونس، عن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024 للجالية المصرية بتونس.

وقال رمضاني في جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجالية المصرية في تونس عددها قليل مقارنة بالجالية المصرية في دول أخرى.

وأضافت أن السفارة المصرية في تونس استعدت بشكل كبير وبذلت مجهودا كبيرا في تأمين الجوانب اللوجستية، لتجري هذه العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة طبقا للقواعد والضوابط القانونية.

وأشارت إلى أن مصادر من الجالية المصرية أكدت حرصها الشديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية وستدلي بصوتها.

وأوضحت أن الجالية المصرية في تونس عددها الأكبر يتركز في مدينة صفاقس الموجودة جنوبي شرق تونس وعدد أقل في مدينة سوسة الموجودة في وسط شرق تونس. 

ولفتت إلى أن عدد المصريين قليل جدا في العاصمة تونس مقارنة بصفاقس وسوسة، مشددةً على أن الجالية المصرية حريصة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاعتبارات عديدة، أولا التزاما ووعيا بأهمية وضرورة أداء الواجب الانتخابي، ومن جهة أخرى، هذا الحق الانتخابي والحق في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وكل شفافية، والارتباط بالوطن رغم الغربة والهجرة.

القاهرة الإخبارية المتحدة للخدمات الإعلامية تونس

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