الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامي جبر: البعثة الدبلوماسية بأمريكا راعت فرق التوقيت بين الساحل الشرقي والغربي

الانتخابات
الانتخابات

قال رامي جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن هناك فارق في التوقيت بين الساحل الشرقي للولايات الأمريكية وساحلها الغربي بنحو 3 ساعات، مؤكدًا أنه سيتم فتح صناديق الانتخابات خلال أقل من 24 ساعة من الآن. 

وأضاف “جبر” خلال جولة المراسلين عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السفارة المصرية في واشنطن أعلنت إنهائها الاستعداد بالكامل سواء على موقعها الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل استقبال المصريين الراغبين في التصويت في مقر البعثة الدبلوماسية بواشنطن". 

وتابع: "هذا المقر هو واحد من خمسة مقرات قنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مقر آخر في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس والجنوب الأمريكي بمدينة هيوستن بولاية تكساس". 

وأكمل: "بالنسبة إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن، فإنه يخدم ولايات الساحل الشرقي مثل ولايتي فيرجينيا وميريلاند القريبتين جدا من مقر البعثة الدبلوماسية، وهناك تجمعات من المصريين في هاتين الولايتين، بالإضافة إلى ولايتين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وهما نورث كارولينا وساوث كارولينا بالإضافة إلى ولايات الغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية التي فيها بعض التركزات للمصريين والذين يحتاجون إلى بضع ساعات حتى يصلوا إلى مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن للإدلاء بأصواتهم". 

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