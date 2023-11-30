انتخابات الرئاسة 2024| تاريخ مُشاركات المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

ساعات قليلة تفصل المصريين بالخارج عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، وهي المرة الرابعة التي يشارك فيها المصريين بالخارج في انتخابات الداخل كحق قانوني ودستوري لهم.

ومنذ 2011، يشارك المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، نفاذا للقانون الذي ساوى بين المواطنين في الداخل والخارج فيما يخص الحق في الانتخاب.

انتخابات الرئاسة 2024

وتفتح لجان الاقتراع أبوابها غدًا للمصريين بالخارج، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات، إذ تُجرى الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 1 و2 و3 من ديسمبر.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة، وتحتضن نحو 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم فعاليات الاقتراع.

ويتوجه الناخب إلى مقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع وينتخب.

فما هو تاريخ مشاركة المصريين بالخارج في عمليات الاقتراع بمصر؟ وما هو حجم التأثير الذي تم إحداثه من خلال مشاركتهم الانتخابية؟.

«الدستور» يستعرض في التقرير التالي، تاريخ مُشاركات المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية,,

تاريخ مُشاركات المصريين بالخارج

المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.. تُعد المرة العاشرة التي يشارك فيها المصريين بالخارج في استحقاق دستوري، وفي أعقاب ثورة 2011، صدر إعلان دستوري نص على إضافة مادة رقم 39 مكرر من شأنها تنظم قانون خاص بأحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاءات.

وهو ما أتبعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءا المختلفة التالية.

لذلك كانت أول مشاركة من قبل المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشعب والتي حدثت في أعقاب الثورة نوفمبر 2011، وكان لهم مشاركة أيضًا في الانتخابات الرئاسية العام 2012.

وجاء الاستفتاء على الدستور خلال ديسمبر من نفس العام ليشارك فيه المصريين بالخارج، وتلاه استفتاء دستور 2014 وفي أعقابه انتخابات الرئاسة العام 2014 وتم بعدها انتخابات مجلس النواب في العام 2015 وأجريت الانتخابات الرئاسية في العام 2018 وتلاها التعديلات الدستورية في العام 2019 وأخيرًا مجلس الشيوخ خلال العام 2020.

حجم تأثير مشاركة المصريين بالخارج

وتدلل الأرقام على التأثير الذي تُحدثه مشاركة المصريين بالخارج في عمليات الاقتراع المختلفة، إذ يؤكد تقرير صدر من «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية غير حكومية) العام 2020 أن الانتخابات الرئاسية العام 2012 كان بها 586 ألف و803 ناخب لهم حق الاقتراع، شارك منهم 314 ألف و329 ناخب بنسبة 53% من القوة التي يحق لها التصويت بالخارج.

وفي الاستفتاء على الدستور من نفس العام بلغت عدد من يحق لهم الانتخاب 589 ألف و491 ناخب شارك منهم 246 ألف و407 ناخب بنسبة تصويت بلغت 42%، ثم الانتخابات الرئاسية العام 2014 بلغت القوة التصويتية 681 ألف و346 ناخب شارك منهم 107 ألف و041 ناخب بنسبة 15.7% من إجمالي المقترعين.

عقب ذلك تدخلت اللجنة القضائية المُشرفة علي الانتخابات لمواجهة تلك التجاوزات، وتعدل قواعد التصويت لتلزم الناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية أو القنصلية التابعة للإدلاء بصوته مباشرة أمامها وفق ذات الضوابط المطبقة داخل البلاد.