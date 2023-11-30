الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ": المصريون سيحسمون الانتخابات الرئاسية بمشاركتهم بكثافة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعد جزءا مهما من العملية الانتخابية وهو أمر يتطلب حرص جميع المصريين على القيام به بالمشاركة.

 الانتخابات الرئاسية بالخارج

وقال الجبلي، في تصريحات له، أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا، سيكون عليه دور كبير في حث باقي المصريين في الداخل علي المشاركة، لذلك أدعو كافة المصريين بالخارج للمشاركة وممارسة دورهم السياسي والدستورى، وعدم الالتفات إلي الأصوات المحبطة التى تقلل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة.

txt

أسقف سيدني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

txt

برلماني عن أهمية المشاركة في الانتخابات: فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبله

وتابع الجبلي: “لا توجد انتخابات محسومة مسبقا، ولكن المصريين هم من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد”.

تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: “المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وكذلك تؤدي إلي الحفاظ علي ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية”.

 واختتم الجبلي تصريحاته بتأكيد ثقته في أبناء مصر بالخارج، وأنهم سيكونوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية، في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري وتحويله إلى عرسا ديمقراطيًا تحتفل به البلاد.

وينطلق في تمام التاسعة صباحًا غدا بتوقيت كل دولة، تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والذي سيستمر حتى يوم الأحد، حيث يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية بالخارج والدستورى

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أليو ديانج يستفسر من إدارة الأهلي عن المقابل المالي المطلوب للرحيل

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفلة بإمبابة

أسباب زيادة الشعور بتنميل الأطراف خلال فصل الشتاء

إسرائيل: تلقينا قائمة بأسماء 10 محتجزين سيفرج عنهم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم