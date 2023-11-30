رئيس "زراعة الشيوخ": المصريون سيحسمون الانتخابات الرئاسية بمشاركتهم بكثافة

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تعد جزءا مهما من العملية الانتخابية وهو أمر يتطلب حرص جميع المصريين على القيام به بالمشاركة.

الانتخابات الرئاسية بالخارج

وقال الجبلي، في تصريحات له، أن انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدا، سيكون عليه دور كبير في حث باقي المصريين في الداخل علي المشاركة، لذلك أدعو كافة المصريين بالخارج للمشاركة وممارسة دورهم السياسي والدستورى، وعدم الالتفات إلي الأصوات المحبطة التى تقلل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة.

وتابع الجبلي: “لا توجد انتخابات محسومة مسبقا، ولكن المصريين هم من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد”.

تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: “المشاركة الكبيرة في الانتخابات تدعم وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وكذلك تؤدي إلي الحفاظ علي ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية”.

واختتم الجبلي تصريحاته بتأكيد ثقته في أبناء مصر بالخارج، وأنهم سيكونوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية، في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري وتحويله إلى عرسا ديمقراطيًا تحتفل به البلاد.

وينطلق في تمام التاسعة صباحًا غدا بتوقيت كل دولة، تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والذي سيستمر حتى يوم الأحد، حيث يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.