أسقف سيدني يحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات

تواصل الكنائس المصرية ببلاد المهجر ، دعم وتشجيع الأقباط على الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها والتي تنطلق غدًا الجمعة 1 ديسمبر 2023.

إيبارشية سيدني تخصص 3 أيام للصلاة

وحث الأنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني بأستراليا، المصريين بإيبارشيته على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تنطلق اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

وقال الأنبا دانييل في بيان له، وصلنا خطاب رسمي من القنصلية المصرية بسيدني عن الانتخابات الرئاسية المصرية ونحن نشكر القنصلية على اهتمامها بالتواصل مع الإيبارشية في كل المناسبات، وبالأخص المناسبات الهامة التي تخص مستقبل وطننا الغالي والعزيز مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيبارشية سيدني خاصة وفي أستراليا عامة تخضع لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأم في مصر، ومتمثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي نشكره على اهتمامه الأمين لخدمة الكنيسة داخل مصر وبلاد المهجر عامة.

وقال أسقف إيبارشية سيدني، إن المسؤولين عن الدولة هم مسؤولين عن حماية أرضها وشعبها وتوفير الحياة الكريمة لهم والحفاظ علي أمنهم وبالمقابل يجب على شعب أي دولة، أن يقوم بمسؤولياته تجاه دولته وهذه المسؤوليات كثيرة منها حب الدولة بأمانة وإخلاص والمشاركة الفعالة في الانتخابات وكل ما تطلبه الدولة من شعبها، إذ إنكم شعب عظيم ولكم ولاء وحب مخلص لوطننا مصر.

وأضاف واليوم والدولة العظيمة مصر والتي حدثت فيها إنجازات عظيمة ومقدرة في كل المحاور داخل مصر وخارجها وذلك بجهد المسؤولين المخلصين فيها تجري حاليًا بها الانتخابات الرئاسية والذي يتطلب مننا أن نقوم بواجبنا تجاه الوطن الأم مصر ونسارع بأمانة في المشاركة في هذه الانتخابات.

واختتم، وفي هذا الصدد أطلب منكم أيضًا أن تخصصوا الثلاث قداسات المقبلة، بداية من الجمعة إلى الأحد للتضرع إلى الله أن يحفظ بلادنا مصر ويدبر الصالخ لها في الانتخابات القادمة.