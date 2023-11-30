الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "شارك بصوتك.. نصنع مستقبل مصر"

الكنسية
الكنسية

تنظم الهيئة الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بمصر، مؤتمر "شارك بصوتك.. نصنع مستقبل مصر"،  اليوم الخميس في تمام الثالثة عصرًا، بأحد فنادق التجمع، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

وقالت الهيئة الإنجيلية في بيان إن الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.


الهيئة الإنجيلية

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.

ومنذ تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) عام 1950 تسعى الهيئة نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعمل نحو تحقيق العدالة والمساواة ونشر الفكر المستنير، وتأكيد الأخلاقيات والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر.

تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) نحو تعزيز الحياة الكريمة، والعدالة، والعيش المشترك. ما يسهم في غرس الوعي الأخلاقي والروحي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء، واحترام التنوع، وحل النزاعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.
وتلتزم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيم الدينية والإنسانية التي تعزز العدل والسلام. واحترام التعددية والتنوع. وتشجيع الحفاظ على البيئة.
وتعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بشكل تعاوني وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية ومع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة اهتمامات وحقوق المجتمع بشكل أفضل.

وتسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلى الشفافية مع الشركاء والمنظمات المانحة.
تشجع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ثقافة يتم فيها تقييم وممارسة حرية التعبير والمعتقد، واتخاذ القرارات الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.
تعمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على تمكين العمال والقادة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والتحليلية والإبداعية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم وغاياتهم.

الهيئة الأنجيلية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر الهيئة القبطية الانجيلية

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