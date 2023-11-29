رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

استقبل د.القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المرشح الرئاسي الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمرشح الرئاسي، معربًا عن تقديره الكبير بالزيارة، وأشار خلال حواره مع الأستاذ فريد زهران على أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط، وقال: "مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر في تقرير مصير البلاد".

من جانبه، عبر زهران عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكي والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطني والمجتمعي مقدمًا عرضًا لأهم ملامح برنامجه الانتخابي، كما أكد على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.