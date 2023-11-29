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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد صوم الميلاد المجيد للكنيسة الكاثوليكية بمصر 2023

صوم الميلاد
صوم الميلاد

تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم 9 ديسمبر المقبل لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

 

معنى الصوم 

وقال الأب يؤانس لحظى سكرتير الأسبق لبابا الفاتيكان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،: الصيام بحسب الإيمان المسيحي هو الامتناع عن الطعام والشراب لفترة محددة بهدف التعبير عن الزهد والتطهير والتوبة والصلاة والتقرب من الله ومن وصاياه. 

وتابع: الصوم بحسب تعاليم السيد المسيح مرتبط بالصلاة والصدقة، ويعبر عن تواضع الإنسان وإيمانه ورجائه ومحبته لله وللقريب. وهو ممارسة خارجية، ككافة الممارسات الدينية والطقسية، يجب أن تعبر عن موقف داخلي وباطني وروحي، وإلا فلا قيمة لها. لهذا يحذرنا السيد المسيح من السقوط في تجربة التظاهر والتدين الخارجي لجلب مدح الناس أو لإرضاء كبرياء الذات.


وأوضح: لا قيمة للصوم إذا إن لم يكن مصحوبا بالتواضع والخشوع والرغبة الصادقة في التوبة والتغيير والتقرب من الله ومن القريب المحتاج والفقير، وممارسة المصالحة والغفران والصدقة والصلاة.
موبناء على هذا المفهوم المسيحي والكاثوليكي يختلف شكل الصوم من كنيسة لأخرى بحسب طقس كل كنيسة وتقاليدها الروحية والرسولية.

وتابع: يبقى المقياس الأهم للصوم المقبول من الله هو ممارسة المحبة الأخوية، وتجدد القلب، للنموّ في محبة الله وجميع الأخوة، وقبل كل شيء، بالصلاة الفردية والعائلية والكنسية، وبالتقدم للأسرار المقدسة، ولاسيما سر التوبة والمصالحة وسر القربان المقدّس، وبالصدقة وأعمال الخير.

واختتم: يأتي الصوم هذا العام في ظروف عالمية غاية في الصعوبة والدموية، لذا دعا قداسة البابا فرنسيس جميع الكاثوليك للصلاة والصوم من أجل السلام في العالم ولاسيما بأوكرانيا والأراضي المقدسة بفلسطين وغزة.
 

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