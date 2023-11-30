انطلاق غرفة العمليات بالتنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمالها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج، المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد، التي توافق 1 و2 و3 ديسمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي لكل دولة، حيث تنطلق العملية الانتخابية في دولة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت مصر.

وتتولى غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وتعد غرفة العمليات بالتنسيقية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج حتى انتهاء التصويت في آخر دولة، كما تتابع جميع إجراءات العملية الانتخابية.



وتبدأ عمليات التصويت للمصريين بالخارج فى نيوزيلاندا فى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والتاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، كأول دولة يتم فيها الاقتراع، بينما يبدأ التصويت فى اخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.