الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء مناظرة التنسيقية حول «قضايا المحور السياسى فى برامج مرشحـى الرئاسة» (فيديو)

مناظرة تنسيقية الأحزاب
مناظرة تنسيقية الأحزاب حول قضايا المحور السياسي

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الأربعاء، مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي؛ تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج  أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تتناول المناظرة، مناقشة ما تم خلال السنوات الماضية لتنمية الحياة السياسية، وخطط ورؤي المرشحين لتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

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يدير الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في المناظرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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