الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في العملية الانتخابية". 

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين، وتناولت مناقشة المسار السياسي الديمقراطي في التاريخ المصري، وقراءة في مفاهيم الشباب بمختلف فئاته. 

ضرورة مشاركة الشباب فى الانتخابات 

كما تم مناقشة ضرورة مشاركة الشباب في صياغة العملية الانتخابية من خلال تمثيلهم ومشاركتهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وعقد الملتقيات داخل الجامعات لزيادة نسبة المشاركة، ووضع برامج مناسبة تخاطب الفئات بمختلف توجهاتهم من خلال الرد على استفساراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى، كذلك المشاركة الشبابية في الأرياف والنجوع وعقد لقاءات متنوعة لمشاركة أفكارهم وحثهم على المشاركة.

دمج ذوى القدرات الخاصة ومشاركتهم فى الانتخابات

كما تم مناقشة ضرورة دمج الفئات من ذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضرورة عقد ورشات عمل بين الشباب والمرشحين للانتخابات الرئاسية للتعرف على برامجهم.

أدار الورشة النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تقى شاهين، محمد أسامة، بحضور النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك في ورشة العمل من أعضاء التنسيقية كل من: رغدة محمود أحمد، أحمد مصطفى أبواليسر، أسامة هشام، محمد السيد سالم، أسماء عبدالله، محمد البحيرى، صفاء حسني، أحمد حسن بدوي، إيهاب دعبس، أحمد صبري، محمد الحلو، فيما شارك من طلاب الجامعات كل من: باسل مصطفى الكلاف، من جامعة المستقبل، عبدالله حسن عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عمرو فهمي، من جامعة القاهرة، عبدالرحمن منصور البري، السيد حسن عبدالمحسن، محمد سعيد علم الدين، من جامعة طنطا. 

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